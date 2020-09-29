Армяне готовят провокацию в Барселоне

Демонстрация запланирована на сегодня, на 16:00 по местному времени.

«Учитывая большую вероятность того, что склонные к беспорядкам армянские вандалы и их радикальные группировки могут устроить провокацию, просим наших сограждан, проживающих в Каталонии и особенно в Барселоне, не собираться массово, держаться подальше от места проведения планируемой акции, - говорится в заявлении ASB. – Также обращаемся к нашим турецким братьям, которые всегда в таких случаях поддерживают нас, и просим предупредить всех своих знакомых.

В случае, если кто-то из наших соотечественников столкнется с какой-либо угрозой, просим немедленно обратиться в Дом Азербайджана в Барселоне, а также рекомендуем сообщить в полицию».