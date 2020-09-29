Сотрудники компаний Ilcin-I и Azerish LTD организовали акцию поддержки азербайджанской армии.

Согласно информации, колонна автомобилей с помощью для солдат уже выехала в прифронтовую зону в направлении Бейлагана и Физули.

«Выражаем благодарность всем, кто откликнулся на эту кампанию помощи нашим солдатам. Сегодня мы все солдаты и находимся рядом с нашей армией. Благодарим каждого гражданина, кто помог нам. Пусть Аллах хранит наших солдат. Мы завершим наше шествие в Шуше», - говорится в заявлении организаторов акции.

Кроме того, руководитель компании Azerish LTD Рашид Гусейнов перечислил средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.