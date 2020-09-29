Баку: Надеемся, что Минская группа осознает серьезность намерения Азербайджана

Накануне состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором Постоянное представительство Азербайджана при организации предоставило подробную информацию о ситуации на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе выступления было отмечено, что 27 сентября ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли из крупнокалиберных орудий, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции Азербайджана, начав тем самым очередную агрессию против Азербайджана, осуществили крупномасштабные военные провокации вдоль линии фронта.

Постоянное представительство Азербайджана рассказало о целенаправленном обстреле гражданского населения и инфраструктуры со стороны ВС Армении, грубом нарушении фундаментальных норм и принципов международного права и международного гуманитарного права.

В связи с призывом к прекращению огня и рядом выступлений было доведено до сведения международной общественности, что главной причиной нарушения режима прекращения огня и эскалации ситуации является незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана и продолжение конфликта.

Азербайджанская сторона надеется, что Минская группа ОБСЕ наконец-то осознает серьезность намерения Азербайджана и потребует от Армении полного и безоговорочного вывода своих войск с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. Пока этого не случится, Азербайджан будет продолжать легитимные боевые действия, было отмечено в выступлении постпредства.