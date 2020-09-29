PASHA Holding поддержал Фонд помощи Вооруженным силам

PASHA Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам для поддержки нашей армии в боях за территориальную целостность Азербайджана.

«Учитывая, что наша страна в настоящее время находится в состоянии войны, каждый из нас должен мобилизовать свои силы для оказания моральной и материальной помощи нашей единой Родине», - сказал главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Джалал Гасымов также подчеркнул важность демонстрирования в эти тяжелые для нашей страны дни единства нации, солидарности, дисциплины, а также проявления поддержки нашей армии и следовать всем распоряжениям со стороны государства, будучи гражданами Азербайджана.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом №755 Президента АР от 17 августа 2002 г. Основным источником финансирования Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.