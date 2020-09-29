Паника в Ханкенди: люди бегут в Армению

В то время как Азербайджанская армия ведет ожесточенные бои в трех направлениях, а противник несет тяжелые потери, на оккупированных территориях царит паника. Haqqin.az на основании достоверной информации, полученной от журналистов, попавших на оккупированные территории через Армению (по понятным причинам имена этих наших коллег мы назвать не можем – ред.), сообщает, что, несмотря на усилия противника использовать все свои пропагандистские силы и создать образ непобедимой армянской армии, и среди вооруженных сил, и среди населения на оккупированных территориях царит паника, разочарование и страх.

Наш источник говорит, что население Ханкенди вот уже три дня живет в подвалах. А так как в этих подвалах не работает мобильная связь, людям всего два раза в день разрешается покидать подвал для того, чтобы позвонить родным и близким. Покидать подвал можно только в строго определенное время, к тому же люди жалуются на царящую в подвалах антисанитарию.

Иностранные репортеры также говорят, что в Ханкенди работает лишь один продуктовый магазин, все остальные закрыты. Наш источник говорит, что по всему городу наблюдалось хаотичное движение транспорта, а население искало свободные транспортные средства, чтобы уехать в Армению. Многие хотят увезти свои домашние вещи, однако грузового транспорта не хватает. С другой стороны, создаются условия для того, чтобы население выезжало из города в сторону Армении, но тем, кто хочет перевезти предметы домашнего обихода, мешают это сделать.

Все это было до вчерашнего дня. Вчера ситуация изменилась. Главари сепаратистского режима, распорядившиеся вначале не препятствовать тем, кто хочет покинуть город и отправиться в направлении Армении, увидев, что этот процесс принял широкий характер, с 17:00 29 сентября ввели полный запрет на выезд из города.

Поручено подготовить меры по полной эвакуации населения из других крупных населенных пунктов на оккупированных территориях. Население предупреждено об этом, и людям предписано быть готовыми к срочной эвакуации. Началась подготовка к расселению переселенцев из Карабаха в спортивные залы, школы и другие объекты города Ванадзор в Армении.

В оккупированной Шуше также закрыто большинство магазинов, образовалась нехватка хлеба. Хотя в Ереване собрали 55 тонн муки для отправки в Шушу, перевезти ее не удалось из-за отсутствия грузового транспорта.

Есть также трудности в эвакуации раненых солдат в Армению, не хватает автомобилей скорой помощи. Журналисты, которые ехали в Карабах по дороге Горис – Лачин – Шуша, видели нескончаемый караван скорых, которые вывозили раненых в Армению. Раненых принимают в Горисе, а оттуда в зависимости от степени тяжести ранения их отправляют или в Ереван, или в Эребуни. До этого Минздрав Армении уже заявил о том, что приостанавливает прием пациентов в гражданских клиниках. В этих клиниках будут принимать только раненых.

Напомним, накануне корреспондент российского издания «Известия» сообщил о том, что в оккупированном Ханкенди началась стихийная эвакуация жителей. Также сообщалось, что источник в силовых структурах сепаратистов сообщил другому российскому журналисту, что «потерь очень много».