Ильхам Алиев: «Наши раненые солдаты живут одной мечтой – вернуться на фронт!»

«Дорогие ребята, вы получили различные ранения в боях за Родину. Врачи хорошо смотрят за вами. Я уверен, врачи сделают все возможное, чтобы вы быстро выздоровели и вернулись к нормальной жизни», - сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими, раненными в ходе армянской военной провокации 27 сентября. Отметим, что раненые солдаты проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны, сообщает АзерТАдж.

«По имеющимся у меня данным, все наши раненые солдаты и офицеры живут одной мечтой – поправиться и снова отправиться в зону боевых действий - на войну за Родину. Наше дело правое. Мы воюем на своей земле, воюем за Родину. Наша борьба – справедливая борьба, и я уверен, что в этом конфликте мы добьемся желаемого, справедливость восторжествует, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Наши соотечественники, которые много лет живут как вынужденные переселенцы, также вернутся на родину», - сказал глава государства.