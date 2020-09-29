Межбанк Азербайджана выделил 1 миллион манатов на фронт и на победу!

Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы, а также дальнейшего усиления социальной защиты военнослужащих.

С целью поддержки азербайджанской армии, ведущей ожесточенные бои за освобождение наших земель, Международный Банк Азербайджана перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 1 миллион манатов.

Отметим что, Международный Банк Азербайджана, в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности, в марте текущего года также выделил средства в размере 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Банк оказал поддержку в привлечении группы международных медицинских специалистов для борьбы с пандемией. При финансовой поддержке банка и организации Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования из Турции были привлечены специалисты больниц и медицинских центров Acibadem с целью борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране.

Являясь одной из крупнейших коммерческих организаций страны, Международный Банк Азербайджана и далее продолжит реализацию подобных мероприятий в рамках проектов корпоративной социальной ответственности.