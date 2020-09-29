Поддержите «Сердечками» Вооруженные силы!

В последние дни в связи с продолжающимися военными действиями в Азербайджане многие граждане изъявляют желание внести пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам. В связи с этим в мобильное приложение BirBank добавлена новая функция.

Так, пользователи приложения теперь могут «потратить» накопленные бонусные «Сердечки» на пожертвования в Фонд помощи.

На счет Фонда можно зачислить 1 манат взамен на 10 000 «Сердечек», 5 манатов - 50 000 «Сердечек» и 10 манатов – 100 000 «Сердечек».

Следует отметить, что пользователи мобильного приложения BirBank могут зарабатывать бонусы в виде «Сердечек», совершая безналичные платежи через POS-терминалы, интернет и BirBank. Собранные бонусы затем можно обменять на различные подарки.

Напомним, BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн-регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный центр 196.