Ильхам Алиев обратился к армянскому народу

«Я обращаюсь к армянскому народу и хочу сказать, чтобы они не превращались в заложников грязных действий своего руководства. Пусть сегодня привлекут к ответственности свое правительство. Пусть не посылают своих детей на азербайджанские земли», - сказал президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими, раненными в ходе армянской военной провокации 27 сентября. Отметим, что раненые солдаты проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны, сообщает АзерТАдж.

«Что делает армянский солдат на землях Азербайджана? Мы воюем на своей земле. Наши офицеры и солдаты погибают на своей земле, здесь, на своей земле получают ранения, и мы освобождаем свои земли. В боях, которые идут вот уже четвертый день, азербайджанская армия, проведя успешную операцию, освободила от оккупантов стратегические высоты, освободила от оккупации несколько населенных пунктов, после долгого перерыва мы вернулись на свои земли. На этих землях мы водрузили свои флаги и с этих земель нас никто никогда не сможет согнать, мы должны восстановить свою территориальную целостность. Армянский народ должен это понять. Должны понять, что что это преступление – держать под оккупацией землю другого государства около 30 лет, разрушить там все здания и исторические памятники, изгнать более 1 миллиона человек с их родины, совершить геноцид против азербайджанского народа. Мы восстанавливаем историческую справедливость! Карабах - наша родная, древняя, историческая земля», - подчеркнул Ильхам Алиев.

«Сегодня идут ожесточенные бои в Физули, Джабраиле и на других оккупированных территориях, и мы несем потери, наши военные получают ранения. Однако, это справедливая борьба. Поэтому я еще раз хочу сказать, что наше дело правое, историческая правда, международное право, справедливость на 100 процентов на нашей стороне», - сказал президент.