Бизнесмен Расим Мамедов: «Готов поставить все оборудование для строительства новой линии обороны Азербайджана»
Азербайджанская металлургическая компания Baku Steel Company заявила, что готова поставить все необходимое оборудование для строительства новых инженерно-технических сооружений на новых оборонительных линиях вооруженных сил Азербайджана.
Как заявил в интервью haqqin.az глава компании, бизнесмен Расим Мамедов, в этот трудный час для нашей Родины – освобождение святой карабахской земли каждый из нас должен внести лепту в дело укрепления нашей армии и ее новых оборонительных рубежей.