МИД отвечает Еревану: наша армия достаточно сильна, чтобы защитить свой народ и земли

Заявления МИД Армении о том, что в эскалации последних дней Турция принимает участие в качестве стороны, являются ложью и носят провокационный характер. Об этом сказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно заявлению министерства, в ответ на новый акт агрессии со стороны Армении Вооруженные силы Азербайджана в пределах международных границ страны в целях обеспечению территориальной целостности приступила к контрнаступательным мерам. В настоящее время азербайджанская сторона адекватно реагирует на продолжающиеся военные провокации Армении. Армия Азербайджана достаточно подготовлена и сильна, чтобы обеспечить защиту своего народа и территорий.