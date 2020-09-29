МИД отвечает Еревану: наша армия достаточно сильна, чтобы защитить свой народ и земли
Заявления МИД Армении о том, что в эскалации последних дней Турция принимает участие в качестве стороны, являются ложью и носят провокационный характер. Об этом сказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
Согласно заявлению министерства, в ответ на новый акт агрессии со стороны Армении Вооруженные силы Азербайджана в пределах международных границ страны в целях обеспечению территориальной целостности приступила к контрнаступательным мерам. В настоящее время азербайджанская сторона адекватно реагирует на продолжающиеся военные провокации Армении. Армия Азербайджана достаточно подготовлена и сильна, чтобы обеспечить защиту своего народа и территорий.
"Что касается роли Турции, то она привержена делу обеспечения мира и безопасности в регионе, а также уважению основополагающих норм и принципов международного права. Турция поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, резолюциями международных организаций, в частности Совета Безопасности ООН.
Что касается дезинформации о якобы сбитом турецким истребителем F-16 самолете Су-25 ВВС Армении, то намерение распространяющей подобного рода информацию Армении заключается в вовлечении в конфликт третьих сторон.
Очевидно, армянская сторона преследует цель такими не соответствующими действительности абсурдными заявлениями отвлечь внимание международной общественности от своей агрессивной политики и военных преступлений, совершаемых ею, целенаправленно обстреливая гражданское население Азербайджана", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.