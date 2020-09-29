Армяне обстреляли Горадиз: погиб мирный житель

Вооруженные силы Армении продолжают наносить тяжелые удары по районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры: больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, в результате тяжелого артиллерийского обстрела захватчиками густонаселенных территорий и падения снаряда вблизи с автозаправочным пунктом в селе Горадиз Физулинского района 30 сентября, около 16:00, от осколков снаряда погиб Рустамов Мурад Тахир оглу, 1990 года рождения. Еще три человека госпитализированы с различными телесными повреждениями, автозаправочному пункту нанесен значительный ущерб.

По факту в прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Кроме того, в результате сильного артиллерийского огня противника и падения снаряда во двор дома, принадлежащего жительнице села Еникенд Тертерского района Огородник Люде Васильевной, было разрушено подсобное помещение во дворе дома.

Генпрокуратура Азербайджана принимает все необходимые меры по привлечению к ответственности в рамках международного права военнослужащих армянских вооруженных сил, совершивших различные преступления против армии и мирного населения Азербайджана.