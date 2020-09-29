Соловьев об Ильхаме Алиеве: «Прекрасный дипломат, профессионал, видна замечательная подготовка»
Минувшей ночью в программе «Вечер c Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телезрителям вновь были показаны интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, данные чуть раньше ведущим передачи «60 минут».
После выступления Ильхама Алиева сам Соловьев и гости его ток-шоу отметили четкую и грамотную во всех смыслах речь главы Азербайджана.
«Надо отметить, что школа МГИМО видна, - заявил ведущий. - Прекрасный дипломат, тонкий, серьезный… Взвешенные ответы. Профессионализм, бесспорно, виден. Видна замечательная подготовка, глубокие знания того, что происходит».
Гости программы были полностью солидарны с Владимиром Соловьевым. Согласно кивал головой ведущему и российский политолог армянского происхождения Семен Багдасаров.
Чуть позже были продемонстрированы высказывания Никола Пашиняна. И тут уже участники отметили сумбурную и невнятную речь армянского премьер-министра.
Гости не согласились со словами Пашиняна о том, что «нагорно-карабахская проблема не имеет военного решения».
«А для чего тогда нужна армия?», - заявил Соловьев, реагируя на слова Пашиняна.
«В 99 процентах случаев проблема имеет только военное решение, - критикует премьер-министра Армении гость программы, военный эксперт издания Газета.ру Михаил Ходаренок. – И тот, кто заявляет, что она не имеет военного решения, значит, у того нет сил для ее решения».
Возвращаясь к интервью Ильхама Алиева, напомним, что президент Азербайджана среди прочего заявил о том, что с учетом нынешней позиции руководства Армении переговоров быть не может, поскольку Ереван выдвигает неприемлемые требования.
«Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. А если он говорит, что Карабах - это Армения и что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, то тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет», - сказал Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана заявил, что Армения пытается создать видимость участия многих стран в карабахском конфликте.
«Нам понятна цель армянской стороны - создавая такие ложные новости, во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, которая с честью сейчас выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны. И тем самым попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию».
Ильхам Алиев также ответил на вопрос о том, что якобы на стороне Азербайджана воюют боевики из Сирии.
«Нет, это очередной фейк. Никаких боевиков из Сирии нет, нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации. Никакой необходимости в этом нет - у Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов, и с населением в 10 миллионов против населения в 2 миллиона у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах».