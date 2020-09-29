Соловьев об Ильхаме Алиеве: «Прекрасный дипломат, профессионал, видна замечательная подготовка»

Минувшей ночью в программе «Вечер c Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телезрителям вновь были показаны интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, данные чуть раньше ведущим передачи «60 минут».

После выступления Ильхама Алиева сам Соловьев и гости его ток-шоу отметили четкую и грамотную во всех смыслах речь главы Азербайджана.

«Надо отметить, что школа МГИМО видна, - заявил ведущий. - Прекрасный дипломат, тонкий, серьезный… Взвешенные ответы. Профессионализм, бесспорно, виден. Видна замечательная подготовка, глубокие знания того, что происходит».

Гости программы были полностью солидарны с Владимиром Соловьевым. Согласно кивал головой ведущему и российский политолог армянского происхождения Семен Багдасаров.

Чуть позже были продемонстрированы высказывания Никола Пашиняна. И тут уже участники отметили сумбурную и невнятную речь армянского премьер-министра.

Гости не согласились со словами Пашиняна о том, что «нагорно-карабахская проблема не имеет военного решения».

«А для чего тогда нужна армия?», - заявил Соловьев, реагируя на слова Пашиняна.

«В 99 процентах случаев проблема имеет только военное решение, - критикует премьер-министра Армении гость программы, военный эксперт издания Газета.ру Михаил Ходаренок. – И тот, кто заявляет, что она не имеет военного решения, значит, у того нет сил для ее решения».