Минобороны отчиталось об уничтоженной за сегодня армянской бронетехнике видео
Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о вражеской технике, уничтоженной сегодня до 17:30.
«До 17:30 подразделения Азербайджанской армии уничтожили и вывели из строя 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», 1 реактивную систему залпового огня «Ураган», 4 реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град», 4 гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, 1 боевую машину пехоты и 2 грузовика с личным составом», - говорится в сообщении.