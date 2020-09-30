В Армении формируют «женский батальон». Куда же делись мужики?

«Большинство девушек попросили не фотографировать их и даже не называть имен, поскольку пришли записаться на фронт втайне от братьев, отцов и мужей», - пишет Спутник-Армении, извещая армянскую общественность о создании особого женского батальона, который в ближайшие дни перебросят на поля боя в Карабахе.

Армянок записывают в женский батальон в общественном совете при Минобороны Армении.

Напомним, что Минобороны Азербайджана сообщило о тысячах погибших армянских солдат на полях Карабаха.