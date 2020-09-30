В Армении формируют «женский батальон». Куда же делись мужики?
«Большинство девушек попросили не фотографировать их и даже не называть имен, поскольку пришли записаться на фронт втайне от братьев, отцов и мужей», - пишет Спутник-Армении, извещая армянскую общественность о создании особого женского батальона, который в ближайшие дни перебросят на поля боя в Карабахе.
Армянок записывают в женский батальон в общественном совете при Минобороны Армении.
Напомним, что Минобороны Азербайджана сообщило о тысячах погибших армянских солдат на полях Карабаха.
Неужели в Армении не осталось юношей и мужчин, готовых взять в руки винтовку? Неужели Пашиняну приходится доверить поля сражения то своей супруге с автоматом, то особому женскому батальону? Неужели не осталось мужчин, которых все еще можно поставить под ружье?
Информация о формировании особого женского батальона размещена Минобороны Армении в соцсетях. А возглавила батальон подполковник армянской милиции Марине Айрумян.
Примечательно, что в рядах женского батальона значится и иранка армянского происхождения 35-летняя Ангине Исанянс.