Башар Асад выступил в поддержку Пашиняна
Советник президента Сирии Бусейн Шаабан от имени сирийского правительства выступил в поддержку правительства Армении.
Об этом сообщает РИА Новости.
Поддержка Сирией оккупационной политики правительства Армении объясняет активное участие в рядах армянских военных формирований сирийских наемников, о чем неоднократно сообщали азербайджанские и турецкие СМИ.
Еще накануне армянской провокации в Карабахе, вызвавшей акцию возмездия Вооруженных сил Азербайджана и начало контрнаступательной войсковой операции, сообщалось о транзите сирийских наемников, в частности сирийцев армянского происхождения, в Армению.