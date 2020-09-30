Миллиардер Фархад Ахмедов начал кампанию: «Каждому солдату по одной посылке! До окончания карабахской войны!»

Российский миллиардер азербайджанского происхождения, бывший российский сенатор Фархад Ахмедов выступил с обращением к азербайджанскому народу в связи с войной в Карабах е. Фархад Ахмедов прибыл в Азербайджан и начал кампанию по поддержке азербайджанской армии и помощи госпиталям, в которых проходят лечение раненые азербайджанские солдаты.

Обращение Фархада Ахмедова опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

«Дорогие соотечественники!

Наступил час, когда все азербайджанцы, как один, должны сплотиться и поддержать Верховного Главнокомандующего Азербайджана и армию страны, начавшую долгожданную деоккупацию наших исконных земель, нагло захваченных агрессорами.

Не азербайджанцы пришли на чужую землю, не азербайджанцы всеми путями стремятся увековечить незаконную оккупацию, не азербайджанцы раз за разом десятилетиями срывали переговоры и игнорировали международных посредников.

Наши враги - не армяне, наши враги авантюристы, которые сознательно заводили дело урегулирования в тупик, воспитывали целые поколения в ненависти и иллюзиях.

Мои мысли, чувства и молитвы сегодня с нашими солдатами и офицерами, которые ведут праведный бой. Справедливость на нашей стороне, и значит победа будет за нами!», - говорится в обращении.

Вслед за этим обращением миллиардер дал старт кампании по отправке в армию продукции принадлежащей ему ЗАО AzNar, а также других необходимых для солдат вещей.