Армянская пропаганда дала сбой и показала террориста ASALA в Карабахе

Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники на Ближнем Востоке неоднократно писали, что для войны против Азербайджана в Нагорный Карабах переправлены террористы из ПКК и армянских группировок из Сирии и Ливана.

В эти минуты один из популярных телеграмм-каналов карабахских сепаратистов опубликовал и оперативно стер призыв арабского легионера в свежей форме армянской армии.

"Боец-доброволец из националистической группировки ASALA (Армянская тайная армия освобождения Армении) из Ливана говорит, что представители армянской диаспоры отправляются на помощь Еревану", - утверждается в тексте.

В тексте данный армянский террорист заявляет, что сражается с ИГИЛ в Карабахе, вкладывая в свое обращение очередной армянский фейк об арабских наемниках, который озвучил недавно премьер-министр Армении. Это свидетельство того, как Армения формирует террористический интернационал из террористов Курдской рабочей партии (ПКК), АSALA, воинских армянских формирований из Сирии и Ливана.