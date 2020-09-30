Тяжелые потери 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии армянской армии

Личный состав дислоцированного в Тонашене второго батальона 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии, неся тяжелые потери, бежал, оставив боевые позиции. Нанесены удары по штабу дислоцированного в населенном пункте Агдере 5-го горнострелкового полка этой же дивизии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в настоящее время осуществляются операции по уничтожению артиллерией армянской живой силы и техники, попавших в окружение в Агдеринском и Тертерском направлениях, а также зачистка территории.

Неся тяжелые потери в живой силе и боевой технике, противник не справляется с эвакуацией убитых и раненых.