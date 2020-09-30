Иорданская компания отказалась продавать Армении гранатометы

На второй день начала боевых операций в Карабахе, 28 сентября, Армения в срочном порядке обратилась для покупки противотанковых гранатометов в Иордании.

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, армянская сторона направила запрос владельцу компании JADARA Equipment and Defence Systems Марку Волошину для срочной покупки пяти тысяч противотанковых гранатометов RPG-32.

Однако владелец компании отказался выполнять этот запрос.

Напомним, что в летом этого года стало известно о поставках из Иордании в Армению партии противотанковых гранатометов. В связи с этим Азербайджан выразил протест иорданской стороне.