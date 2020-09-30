И министр юстиции Турции говорит об "одной нации - двух государствах"

В ходе разговора министр Гюль осудил военную провокацию Армении против дружественного и братского Азербайджана, подчеркнув, что перед лицом этих провокаций Турция рядом с Азербайджаном и азербайджанским народом в его справедливой борьбе и на всех платформах будет и впредь поддерживать и защищать справедливую позицию Азербайджана, основывающуюся на международном праве.

По инициативе министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля состоялся телефонный разговор между министрами юстиции Турции и Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста.

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов, подчеркнув неуклонную братскую позицию турецкого государства и всего турецкого народа во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразил глубокую благодарность своему турецкому коллеге за безоговорочную поддержку Азербайджана. Он отметил, что эта поддержка является ярким олицетворением мудрого изречения «Одна нация – два государства» не только на словах, но и на деле.

Ф.Мамедов отметил, цитируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Турция для нас не только дружественная, но и братская страна, и в эти дни, которые стали моментом истины для нашего народа, Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном.

В ходе беседы министры также выразили удовлетворение высоким уровнем правовых отношений между двумя странами и отметили осуществление плодотворного сотрудничества.