Кочарян, Гукасян и Саакян переоделись в камуфляж

Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян – трое бывших лидеров сепаратистов провели встречу в Карабахе. Фотография встречи, как сообщают армянские СМИ, появилась на странице сторонников Кочаряна.

Слева направо: Кочарян, Саакян и Гукасян

Характерно, что среди собравшихся лидеров карабахских сепаратистов, обсуждавших создавшуюся критическую ситуацию на линии фронта, нет нынешнего президента Араика Арутюняна. Что говорит о глубоких и непреодолимых противоречиях между нынешней сепаратистской властью – ставленнике группировки Пашиняна и лидерами так называемого клана карабахских полевых командиров.

Роберт Кочарян вместе со своим сыном Левоном Кочаряном после начала боевых действий прибыл в Карабах. По мнению сторонников Пашиняна, Кочарян пытается воспользоваться новой ситуацией, вызванной боевой эскалацией, и использовать это в своих интересах.

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