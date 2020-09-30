Кочарян, Гукасян и Саакян переоделись в камуфляж

Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян – трое бывших лидеров сепаратистов провели встречу в Карабах е. Фотография встречи, как сообщают армянские СМИ, появилась на странице сторонников Кочаряна.

Характерно, что среди собравшихся лидеров карабахских сепаратистов, обсуждавших создавшуюся критическую ситуацию на линии фронта, нет нынешнего президента Араика Арутюняна. Что говорит о глубоких и непреодолимых противоречиях между нынешней сепаратистской властью – ставленнике группировки Пашиняна и лидерами так называемого клана карабахских полевых командиров.

Роберт Кочарян вместе со своим сыном Левоном Кочаряном после начала боевых действий прибыл в Карабах. По мнению сторонников Пашиняна, Кочарян пытается воспользоваться новой ситуацией, вызванной боевой эскалацией, и использовать это в своих интересах.