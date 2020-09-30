Саакашвили наказали в Ереване
Экс-президент Грузии, а ныне глава Комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, как известно, выступил в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Свою позицию Саакашвили объяснил приверженностью принципу нерушимости границ всех субъектов международного права. То есть Саакашвили поддерживает Азербайджан не из-за своих пристрастий или симпатий к азербайджанскому народу либо неприязни к армянскому, а исходя из собственной мировоззренческой системы взглядов.
Однако армянская толерантность и терпимость неумолима. Сразу же после выступления Саакашвили министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян решил обратиться в ученый совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить Михаила Саакашвили звания почетного доктора этого учебного заведения. Вот такая демократия. Как говорили в советском Ленинакане - чисто по-армянски…