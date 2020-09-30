Хулуси Акар: Турция продолжит поддерживать Азербайджан

«Последние нападения Армении на Азербайджан еще раз показали, что Ереван является самым большим препятствием для мира и стабильности в регионе». Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что эти нападения грубо противоречат международному праву, и Турция решительно осуждает это: «Незаконная оккупация Карабаха и прилегающих районов привела к тому, что более миллиона человек стали вынужденными переселенцами в Азербайджане. Турция продолжит поддерживать дружественный Азербайджан, защищающий свой народ и территориальную целостность».