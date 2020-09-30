В Баку ответили на заявление МИД России об иностранных наемниках в Карабахе

"Комментируя заявление Департамента информации и печати МИД России о доставке иностранных наемников в зону конфликта, хотим отметить, что мы неоднократно выражали озабоченность по поводу широкого использования таких средств Арменией". Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Армения привлекала террористов и наемников из зарубежных стран, особенно с Ближнего Востока, во время оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему регионов Азербайджана, а также в последующих актах агрессии против нашей страны.

Тот факт, что Армения в последние месяцы ввела на оккупированные территории иностранных наемников в рамках своей политики незаконных поселений и использовала их в наступательных операциях против Азербайджана под прикрытием "добровольческих групп", еще раз демонстрирует, что терроризм является частью государственной политики Армении", - говорится в заявлении.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта.

"По поступающим сведениям российской стороны, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.