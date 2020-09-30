Махир Мамедов рассказал на Совете ФИДЕ, почему Азербайджан воюет в Карабахе

Сегодня в онлайн-формате состоялось заседание Совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ), вице-президентом которой является наш соотечественник, вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выразил соболезнования в связи с жертвами войны в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Махир Мамедов проинформировал участников онлайн-собрания, весь руководящий состав ФИДЕ (всего в заседании принимали участие 35 человек со всего мира) о том, что стало причиной начала активной фазы военных действий, на каких участках проходит война и объяснил позицию Азербайджана.

Вице-президент ФИДЕ проинформировал коллег о резолюциях международных организаций, предписывающих Армении покинуть оккупированные земли Азербайджана. Махир Мамедов подчеркнул, что военные действия сейчас проходят на территории нашей страны.

Армянских представителей в Совете ФИДЕ нет, но в заседании должен был принять участие председатель Комиссии по образованию Смбат Лпутян, однако он не присутствовал на онлайн-собрании.