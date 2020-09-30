Минобороны о потерях армян: 200 танков, 228 артустановок, 30 средств ПВО…
С утра 27 сентября по 21:30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, потери в сумме за этот период составили:
- до 200 танков и другой бронетехники;
- 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
- 30 средств ПВО;
- 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
- 5 складов боеприпасов;
- более 110 автомобильной техники;
- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.