Минобороны о потерях армян: 200 танков, 228 артустановок, 30 средств ПВО…

С утра 27 сентября по 21:30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, потери в сумме за этот период составили:

  -    до 200 танков и другой бронетехники;

  -    228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

  -    30 средств ПВО;

  -    6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

  -    5 складов боеприпасов;

  -    более 110 автомобильной техники;

  -    1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

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