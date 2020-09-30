Минобороны о потерях армян: 200 танков, 228 артустановок, 30 средств ПВО…

С утра 27 сентября по 21:30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, потери в сумме за этот период составили:

- до 200 танков и другой бронетехники;

- 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

- 30 средств ПВО;

- 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

- 5 складов боеприпасов;

- более 110 автомобильной техники;

- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.