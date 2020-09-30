Макрон позвонил Путину из-за войны в Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Как отметили в Кремле, главы двух государств "обстоятельно осудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями".

Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности.