Армяне стреляют по гражданским объектам: гибнут мирные жители Азербайджана
Как известно, военно-политическое руководство страны-агрессора - Армении продолжает террористические действия в отношении гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права.
Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, в результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами Армении на данный момент погибли 16 мирных жителей, 55 - госпитализированы с различными телесными повреждениями.
Помимо этого, вооруженные силы Армении продолжают наносить тяжелые удары по густонаселенным местам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школам, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.
В результате армянского обстрела гражданских объектов нанесены значительные повреждения 163 домам и 36 гражданским объектам, в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.
В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.
Генеральная прокуратура Азербайджана принимает все необходимые меры по привлечению к ответственности в рамках международного права военнослужащих армянских вооруженных сил, совершивших различные преступления против армии и мирного населения Азербайджана.