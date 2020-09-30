Мирный житель Тертера погиб от армянского снаряда

Сегодня в результате очередного обстрела вооруженными силами Армении из тяжелой артиллерии азербайджанского города Тертер от осколков снаряда, упавшего на городской автовокзал, погиб Гасанов Забиль Мухаммед оглу, 1982 года рождения. Автовокзалу нанесен серьезный ущерб, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статьям 20.2.1, 120.2.4, 120.2.12, 100.2.

Генпрокуратура Азербайджана принимает все необходимые меры по привлечению к ответственности в рамках международного права совершивших различные преступления военнослужащих вооруженных сил Армении.