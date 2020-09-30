Азербайджанская армия уничтожает артиллерию противника видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения артиллерийских систем армянской оккупационной армии.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения артиллерийских систем армянской оккупационной армии.
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