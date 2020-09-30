Кontakt Нome выплатит семьям более 100 военнослужащих по 500 манатов
Kontakt Home в связи с объявлением о мобилизации выделила единовременное пособие в размере 500 манатов семьям сотрудников, отправившихся в зону боевых действий. Также на протяжении всего срока службы зарплата этих сотрудников продолжит выплачиваться стопроцентно.
Kontakt Home осуществляет различные мероприятия в целях поддержки патриотического духа в ходе борьбы за территориальную целостность Азербайджана.
Компания также приостановила оплаты по кредитам для всех клиентов, призванных для участия в военных действиях по освобождению наших земель. От выплат на неопределенный срок освобождаются и члены их семей. Период отсрочки относится ко всем, кто имеет воинскую обязанность: военнослужащим, медицинскому персоналу и т. д.