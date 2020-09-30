Минобороны: армянская армия испытывает серьезные проблемы в обеспечении
Под натиском атак Азербайджанской армии армянские воинские формирования несут большие потери по всему фронту.
Как сообщает Минобороны Азербайджана, стало известно, что расположенные на оккупированных территориях Азербайджана армянские воинские подразделения испытывают серьезные трудности в материально-техническом обеспечении своих частей.
Обеспокоенность армянского военного командования вызывает то, что тыловики, опасаясь попасть под удары Азербайджанской армии, отказываются доставлять боеприпасы и горюче-смазочные материалы передовым частям.