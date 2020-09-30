Компания AZGRANATA поддержала Азербайджанскую армию

Одно из крупнейших предприятий Южного Кавказа - ООО AZGRANATA - с целью поддержки Азербайджанской армии, ведущей ожесточенные бои за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, перечислило 100 000 манатов в Фонд помощи вооруженным силам.

В компании, которая всегда поддерживает государство в трудную минуту, заявили, что в этот исторический момент она рядом с Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым и нашей армией.

«Уверены, что мы победим в этой войне за освобождение наших земель, оккупированных врагом. Мы победим! Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!»