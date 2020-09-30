Армения обстреливает территорию Азербайджана ракетами
Утром 1 октября территория Азербайджана подверглась ракетному обстрелу из Горусского района Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули.
«Мы требуем, чтобы Армения немедленно прекратила обстрел территории Азербайджана, и предупреждаем, что в противном случае будут приняты адекватные ответные меры», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.