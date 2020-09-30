Баку о клеветнической кампании в зарубежных СМИ

«В последние дни мы наблюдаем, что в некоторых зарубежных СМИ проводится полная лжи и клеветы кампания о якобы переброске в Азербайджан боевиков из Сирии. Нет никаких сомнений, что за этими не основывающимися ни на каких фактах утверждениями, которые распространяются в виде интервью с вымышленными лицами, стоит Армения». Об этом говорится в комментарии начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

По словам Абдуллаевой, целью этой клеветнической кампании является компенсация негативного международного общественного мнения, вызванного осуществляемым Арменией размещением представителей террористических организаций из стран Ближнего Востока на оккупированных территориях Азербайджана.

«Есть многочисленные факты использования Арменией террористических группировок и наемников в военных операциях во время оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана. В настоящее время руководство Армении, продолжая эту политику, в рамках нового акта агрессии широко использует против Азербайджана экстремистские элементы. Так, создание «добровольческих отрядов», которые будут использоваться Арменией в военных целях, направлено именно на использование «услуг» террористов, которые в течение многих лет перебрасывались с Ближнего Востока в Армению.

В отличие от Армении, которая долгие годы переживает тяжелый демографический кризис, в результате чего не в состоянии укомплектовать свои вооруженные силы, армия Азербайджана полностью укомплектована, она настолько профессиональна и сильна, что для достижения поставленной цели не нуждается во внешних силах, особенно в нерегулярных группировках.

Эти лишенные простой логики выдуманные претензии также невесомы с военно-технической точки зрения. Различные источники утверждают, что в Азербайджан якобы переброшены несколько сотен наемников. В этом случае возникает вопрос: что могут изменить малочисленные нерегулярные группировки в балансе сил в контексте возможного столкновения двух регулярных армий? Распространяющие эту дезинформацию не в состоянии ответить на этот вопрос.

Мы решительно опровергаем эти грязные претензии против Азербайджана и подчеркиваем, что азербайджанская армия не нуждается в каких-либо внешних силах для обеспечения территориальной целостности в рамках своих признанных на международном уровне границ», - заявила представитель азербайджанского МИД.