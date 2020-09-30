Хикмет Гаджиев: «Будут приняты меры против легитимных военных целей Армении»

Х.Гаджиев отметил, что в результате умышленного и целенаправленного артиллерийского обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 17 гражданских лиц, в том числе двое детей, получил ранения 51 человек. Нанесен ущерб государственной и частной собственности: «Армения этими действиями показывает, что является страной, находящейся за рамками цивилизованных ценностей и в очередной раз совершающей подлые атаки на гражданских лиц и детей. Обстрел мирного населения, умышленное убийство гражданских лиц в условиях военных операций являются военным преступлением. Армения и ее руководство несут за это ответственность.

Очередным актом агрессии против нашей страны стал сегодняшний ракетный обстрел со стороны Горусского района Армении. Это уже второй акт нападения на Азербайджан с территории Армении. Первым было нападение с территории Варденисского района. В результате ракетного удара пострадало около 20 домов в Джоджуг Марджанлы – селе, построенном для вынужденных переселенцев.

Предупреждаем Армению, что, если атаки против Азербайджана со стороны Армении не будут прекращены, будут приняты адекватные меры против легитимных военных целей».