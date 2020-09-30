Агдам под артиллерийским обстрелом армян: погибли отец и сын

В результате обстрела из артиллерийских снарядов Агдамского района вооруженными силами Армении погибли жители села Гаджимамедли Мурсал Расул оглу Мамедов (1966 г.р.) и его сын Самир Мамедов (1996 г.р.). Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

По факту в прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.12, 100.2, 186.3. Сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия, назначены соответствующие экспертизы для определения степени тяжести телесных повреждений пострадавших лиц и размера ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.