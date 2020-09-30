Иностранные тренеры поддержали Азербайджан в войне с Арменией

Эльмир Алиев, отдел спорта 15:49

Сейчас, когда в Нагорном Карабахе полыхает война, очень важно донести правду об армянской агрессии до мировой общественности, до простых граждан зарубежных государств. В этой связи ответственная роль отводится иностранцам, проживающим и работающим в Азербайджане. Именно они сегодня, зная истину о нагорно-карабахском конфликте, могут рассказать о ней своим соотечественникам. Как известно, в нашей стране немало иностранных специалистов, работающих в области спорта. Haqqin.az пообщался с некоторыми зарубежными тренерами, работающими в Федерации гимнастики Азербайджана.

Мариана Василева, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, уже несколько лет является гражданкой нашей страны, но связь с родной Болгарией, разумеется, не теряет. Как в Болгарии относятся к войне в Нагорном Карабахе? «Прежде всего хочу сказать, что, когда происходит такое, сразу начинаешь понимать, кто переживает за тебя и кто является твоим другом, - говорит Мариана Василева. - Я рада, что у меня и у Азербайджана за границей оказалось так много друзей. Со всех концов мира мне пишут, звонят, спрашивают о том, что тут происходит. Все желают, чтобы у Азербайджана все получилось, и чтобы после этого наступил мир. Конечно же, в Болгарии тоже интересуются ситуацией в Нагорном Карабахе. Мне звонили с болгарского радио, чтобы узнать мое мнение по данному вопросу. Если честно, до моего приезда в Азербайджан я не знала об этом конфликте. Сейчас я, естественно, полностью информирована и легко могу объяснить своим друзьям и знакомым в Болгарии, а также коллегам из других стран суть проблемы, которая заключается в том, что вот уже почти 30 лет 20 процентов территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении. От военных действий страдает народ. Хочется, чтобы как можно скорее оккупированные земли вернулись к Азербайджану, чтобы конфликт был решен и наступил мир. Не хочется, чтобы умирали молодые ребята, мирные жители, среди которых и маленькие дети. Представляю, какую боль испытывают их матери. Никому не пожелаешь такого».

Еще один болгарский специалист, работающий в Азербайджане, Мариян Колев, который является главным тренером сборной по спортивной аэробике, заявил, что правда на стороне Азербайджана. «Я живу тут уже на протяжении пяти лет, но о конфликте в Нагорном Карабахе знал, еще до приезда в Баку, - рассказывает тренер. – В эти дни очень много моих друзей звонят и спрашивают о том, что происходит. Я объясняю, что это азербайджанская земля! Я надеюсь, что конфликт разрешится как можно быстрее». Тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, украинец Геннадий Котельников подчеркнул, что Украина и украинский народ поддерживают Азербайджан, в том числе и потому, что проблема сепаратизма известна им не понаслышке. «Внимательно послушал интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, - говорит тренер. - Мне очень понравилась четкость и уверенность в его словах и действиях. Честно говоря, после президента Азербайджана слушать премьер-министра Армении было сложно. У него не было четкой позиции. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Могу сказать это за себя и, наверное, от имени многих украинцев. У нас такой же конфликт, как и у вас. Крым, Луганская и Донецкая области… Так что мы не понаслышке знаем, что это такое. Когда мои знакомые в Украине спрашивают у меня о сути нагорно-карабахского конфликта, я им объясняю, и они все поддерживают Азербайджан.

В Азербайджане, к сожалению, это длится уже очень долго - около 30 лет. Погибло много людей. Никакие страны не смогли помочь в решении этого конфликта. Хотя не совсем понятно: если хотели помочь, то почему так и не смогли ничего сделать. Бесспорно, территории Азербайджана оккупированы, и это признают все. Надеюсь, что в ближайшее время это все закончится, чтобы было как можно меньше кровопролития и как можно меньше погибших людей. Надеюсь, что армянские власти наконец-то поймут, что они неправы, и пойдут на компромиссы в определенных вопросах, а именно в вопросе возвращения азербайджанских земель».