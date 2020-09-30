Министр Шахбазов: в интересах Армении, чтобы Каспийский регион оставался зоной опасности

Согласно заявлению ведомства, в своем выступлении азербайджанский министр отметил, что, имея богатые энергетические ресурсы и будучи расположенным между двумя основными рынками энергопотребления - Европой и Азией, на пересечении континентальных маршрутов, Каспийский регион и в будущем останется в сфере геополитических интересов региональных и глобальных сил.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил в видеоформате на Первом европейском форуме Каспийского региона на тему «Каспийский регион и его роль в глобальной экономике», прошедшем в столице Германии Берлине. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе министерства.

Министр Шахбазов отметил исключительную роль Азербайджана в превращении региона в неотъемлемую часть мировой экономики. «Каспийские энергоресурсы направляются на Запад только по трубопроводам, инициированным Азербайджаном. С момента ввода в эксплуатацию через эти трубопроводы было транспортировано около 515 миллионов тонн азербайджанской нефти, а также более 86 миллиардов кубометров газа. До конца года полная эксплуатация «Южного газового коридора» в очередной раз станет важным фактором диверсификации энергоснабжения Европы через Азербайджан и обеспечения энергетической безопасности».

Оценивая устойчивость Европы к энергетическому соединению с Каспием как стратегическую необходимость, министр отметил, что Азербайджан является надежным мостом для важных инициатив между прикаспийскими странами и Европой. Было отмечено, что в прошлом году доля прикаспийских стран в общем торговом обороте Азербайджана составляла около 18 процентов, а стран Евросоюза - около 39 процентов. Азербайджан также вносит вклад в укрепление роли региона в глобальной экономике посредством международных транспортных коридоров и инфраструктуры. Так, за первые шесть месяцев 2020 года объем транзитных грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс увеличился в 4,5 раза, по коридору «Восток-Запад» - на 15 процентов, превысив 3,5 миллиона тонн. А объем транзита грузов по маршруту «Север-Юг» увеличился на 13 процентов. В целом за 6 месяцев этого года транзитные перевозки по территории Азербайджана выросли на 33% по ненефтяному сектору.

Министр Пярвиз Шахбазов особо отметил, что оккупационная политика Армении против Азербайджана представляет большую угрозу стабильности и безопасности в регионе. Ярким примером этому стали недавние военные провокации ВС Армении в Товузском районе, где проходят трубопроводы Баку - Супса, Баку - Тбилиси - Джейхан, «Южный газовый коридор», железная дорога Баку - Тбилиси - Карс и другие линии, соединяющие регион с Западом: «27 сентября Армения в очередной раз продемонстрировала приверженность своей агрессивной политике, прибегнув к спланированной военной провокации. Приостановив мирные переговоры, Армения еще раз продемонстрировала, что настаивает на своем выборе изоляции от проектов регионального развития и заинтересована в сохранении региона как зоны постоянной опасности.

Как страна, направляющая всю энергию и возможности на развитие, стабильность в мире, заинтересованная в преемственности достижений, наше главное желание - мирное решение проблемы и обеспечение справедливости. Для понимания Арменией этого факта 30-летний период был достаточно большим. Однако Армения не смогла должным образом оценить предоставленную ей возможность для себя, региона и мира. Политика Армении по продолжению оккупации и агрессии нацелена не только на Азербайджан, но и на региональное развитие и безопасность. Поэтому мы должны стремиться к прекращению агрессии в регионе», - сказал министр энергетики Азербайджана.