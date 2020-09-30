Путин, Трамп и Макрон приняли заявление по Карабаху обновлено
Президенты России, США и Франции - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - в совместном заявлении призвали руководство Азербайджана и Армении возобновить переговоры по Нагорному Карабаху без предварительных условий, передает ТАСС.
"Мы призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении лидеров стран - сопредседателей Минской группы.
Президенты России, Франции и США - Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп - считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в совместном заявлении по Нагорному Карабаху глав трех государств.
* * * 15:55
Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков. "Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями", - добавил он.
"Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - сообщил представитель Кремля.