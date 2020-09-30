Эрдоган: «Оккупанты должны покинуть земли Азербайджана»

Народ и парламент Турции во все времена поддерживали и являлись источником надежды справедливой борьбы дружественных народов: от Кипра до Азербайджана, от Балкан до севера Африки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента, передает «Анадолу».

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара и сегодня поддерживает Азербайджан в справедливой борьбе за освобождение оккупированных земель.

По его словам, бои, начавшиеся с армянских обстрелов мирных сел Азербайджана, вновь подтвердили, что сколь взрывоопасным является Кавказский регион.

«Условие долгосрочного мира на Кавказе – освобождение каждого клочка оккупированных земель Азербайджана. Турция воспринимает Азербайджан с призмы принципа «одна нация и два государства». Мы продолжим оказывать посильную поддержку азербайджанским братьям», - пообещал он.

Эрдоган призвал власти Армении отказаться от потока лжи и дезинформации в отношении Турции. «Оккупанты должны покинуть земли Азербайджана. Настал час урегулирования», - сказал глава турецкого государства.

Президент Турции подчеркнул далее, что страны, игнорирующие оккупацию Нагорного Карабаха, двуличны.

Глава государства раскритиковал позицию стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. «Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении с территории Азербайджана. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации», - продолжил президент.

Турецкий лидер предупредил страны, поддерживающие «государство-бандита» в лице Армении, что они несут ответственность перед общей совестью человечества.