Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поинтересовался ситуацией, возникшей в связи с вооруженным противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. Об этом сообщает АзерТАдж.

Глава азербайджанского государства, информируя, сказал, что в результате военной провокации, начатой Арменией утром 27 сентября, населенные пункты Азербайджана и наши боевые позиции подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. В результате этой агрессии на сегодняшний день погибли наши военнослужащие, 17 мирных жителей, получили ранения более 50 гражданских лиц, разрушено более 200 домов. Азербайджанская сторона в ответ на это проводит контрнаступательные операции.

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские позиции подвергаются обстрелу уже и с территории Армении, что категорически недопустимо. Глава государства подчеркнул, что военной агрессии Армении должен быть положен конец и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что армянская сторона сознательно срывает переговорный процесс, Армения, поощряя военные провокации, наносит серьезный удар и по процессу переговоров.