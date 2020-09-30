One Smart Star Azərbaycan перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам 5 000 манатов

Служба коротких номеров One Smart Star Azərbaycan, которой пользуются многие авторитетные компании страны, перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам финансовую помощь на 5 тысяч манатов для оказания поддержки наших военнослужащих, принимающих участие в боях за освобождение от противника азербайджанских земель, которые продолжаются уже пятый день.

В эти славные, гордые и ответственные дни мы, будучи единым народом, должны объединиться, быть солидарными, помочь друг другу и одолеть противника. Этим своим шагом компания старается выполнить свой долг и заявляет, что всегда находится рядом с Азербайджанской армией.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил на уровне современных требований, укрепления его материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Основной задачей фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной защиты Азербайджанской Республики и укрепления его материально-технической базы, а также дальнейшего укрепления социальной защиты военнослужащих.