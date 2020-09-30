Азербайджанская армия продолжает уничтожать технику противника видео
Подразделения азербайджанской армии уничтожили еще несколько средств противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня противника, сообщает Минобороны.
Подразделения азербайджанской армии уничтожили еще несколько средств противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня противника, сообщает Минобороны.
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