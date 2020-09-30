50 000 манатов азербайджанской армии от страховой компании «Мега»
С целью поддержки азербайджанской армии, ведущей бои за освобождение оккупированных земель, страховая компания «Мега», деятельности которой сегодня исполняется 10 лет, перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 50 000 манатов.
В компании заявили, что верят в силу азербайджанской армии и уверены, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева все оккупированные земли Азербайджана будут освобождены от врага и вскоре территориальная целостность нашей страны будет восстановлена: «Победа за нами! Вместе мы сила!»