МИД: Ереван использует иностранных журналистов в своих пропагандистских целях

Армения, создавая угрозу для жизни иностранных журналистов и грубо нарушая международное гуманитарное право, организует визиты журналистов в зону боевых действий, сказали в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, комментируя информацию армянских СМИ о ранении двух журналистов французской газеты Le Monde в Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики 27 сентября 2020 года официально заявило, что азербайджанская армия не нацелена на гражданское население и объекты и, в отличие от оккупанта-Армении, в ходе военных операций соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций.

Целенаправленная организация поездок иностранных журналистов на опасную территорию ясно указывает на то, что правительство Армении игнорирует свои обязательства по обеспечению безопасности журналистов и использует иностранных журналистов в своих незаконных пропагандистских целях.

Обращаясь к зарубежным журналистам, настоятельно рекомендуем в первую очередь получить согласие азербайджанской стороны для осуществления визитов в оккупированные Нагорный Карабах и прилегающие регионы Азербайджана», - говорится в заявлении управления пресс-службы МИД Азербайджана.