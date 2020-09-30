Тела армянских солдат на полях Карабаха фото
Как уже сообщалось, четвертые сутки по всей линии фронта в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные боевые действия, в ходе которых азербайджанская армия продвинулась вперед на некоторых направлениях и освободила несколько населенных пунктов.
В этих боях азербайджанская армия уничтожила большое количество живой силы и боевой техники противника.
YouTube-канал Caliber распространил сегодня фото трупов армянских солдат.
Отметим, что YouTube-канал Caliber ориентирован на широкую аудиторию людей, интересующихся военно-политическими и военно-техническими вопросами, с акцентом на регион Южного Кавказа, а также на экспертов и специалистов в этой области.