Как уже сообщалось, четвертые сутки по всей линии фронта в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные боевые действия, в ходе которых азербайджанская армия продвинулась вперед на некоторых направлениях и освободила несколько населенных пунктов.

В этих боях азербайджанская армия уничтожила большое количество живой силы и боевой техники противника.

YouTube-канал Caliber распространил сегодня фото трупов армянских солдат.

Отметим, что YouTube-канал Caliber ориентирован на широкую аудиторию людей, интересующихся военно-политическими и военно-техническими вопросами, с акцентом на регион Южного Кавказа, а также на экспертов и специалистов в этой области.