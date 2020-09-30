Десятки азербайджанских таможенников отправились на фронт

50 сотрудников Государственного таможенного комитета, добровольно записавшихся для участия в контрнаступательных операциях Вооруженных сил Азербайджана по освобождению наших оккупированных территорий, сегодня отправились в воинские части. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Все сотрудники Государственного таможенного комитета очень гордятся победами азербайджанской армии и с нетерпением ждут, когда они отправятся на фронт.