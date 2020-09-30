Мария Захарова пропагандирует Шерон Стоун и террористов из Азербайджана

Отдел информации

Мария Захарова потеряла остатки доверия и авторитета даже в собственном российском общественном мнении после того, как сравнила главу солидного европейского государства с зажигательной Шерон Стоун.

Однако на сей раз Захарова не советует другому бородатому главе кавказского государства присесть в возбуждающей кавказских мужчин позе несравненной Стоун. Она даже не советует ему снять брюки.

Мария Захарова, увлеченная Шерон Стоун

На сей раз гнев чувственной Захаровой обратился против горячих мужиков из далекой Сирии и близкого Азербайджана. Оказывается, в кармашке фиолетового пиджака Марии Захаровой запрятан клочок бумаги. Ей поднесли этот клочок в самый последний момент перед выходом на сцену российского МИД. И вот в этом клочке дурно пахнущей бумаги Захаровой намалевали, что у России имеются данные о переброске боевиков из Сирии в Азербайджан.

Как же поступила Захарова? Естественно, огласила журналистам всего мира информацию, содержащуюся в клочке бумаге, оказавшемся, возможно по недоразумению, в кармашке фиолетового пиджака.

Отвечая на вопрос, откуда такие сведения, официальный представитель МИД заявила, что это информация, которой Москва располагает. "Но делая подобный комментарий, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами, информацией…».

Так чем же располагала Маша Захарова – информацией или наработкой? А может, активкой? И кто подсунул Машке активку? Интересный вопрос, не так ли? Что же подсказывает Маше Захаровой ее «основной инстинкт»? Это информация, наработка или активка? Неужели Захарова и в этот раз поставит собственное ведомство в неудобную позу? Ведь придется принести извинения, не так ли? А может, Мария Захарова не понимает, что на Кавказе развернулась самая настоящая война и оголенные нервы почти как опасные электрические провода. Не стоит шутить с чувствами Азербайджана. В Азербайджане не понимают ни позы Шерон Стоун, ни позы Марии Захаровой, не шутки-активки возбужденных дипломатов…

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