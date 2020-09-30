Мария Захарова пропагандирует Шерон Стоун и террористов из Азербайджана

Однако на сей раз Захарова не советует другому бородатому главе кавказского государства присесть в возбуждающей кавказских мужчин позе несравненной Стоун. Она даже не советует ему снять брюки.

Мария Захарова потеряла остатки доверия и авторитета даже в собственном российском общественном мнении после того, как сравнила главу солидного европейского государства с зажигательной Шерон Стоун.

На сей раз гнев чувственной Захаровой обратился против горячих мужиков из далекой Сирии и близкого Азербайджана. Оказывается, в кармашке фиолетового пиджака Марии Захаровой запрятан клочок бумаги. Ей поднесли этот клочок в самый последний момент перед выходом на сцену российского МИД. И вот в этом клочке дурно пахнущей бумаги Захаровой намалевали, что у России имеются данные о переброске боевиков из Сирии в Азербайджан.

Как же поступила Захарова? Естественно, огласила журналистам всего мира информацию, содержащуюся в клочке бумаге, оказавшемся, возможно по недоразумению, в кармашке фиолетового пиджака.

Отвечая на вопрос, откуда такие сведения, официальный представитель МИД заявила, что это информация, которой Москва располагает. "Но делая подобный комментарий, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами, информацией…».

Так чем же располагала Маша Захарова – информацией или наработкой? А может, активкой? И кто подсунул Машке активку? Интересный вопрос, не так ли? Что же подсказывает Маше Захаровой ее «основной инстинкт»? Это информация, наработка или активка? Неужели Захарова и в этот раз поставит собственное ведомство в неудобную позу? Ведь придется принести извинения, не так ли? А может, Мария Захарова не понимает, что на Кавказе развернулась самая настоящая война и оголенные нервы почти как опасные электрические провода. Не стоит шутить с чувствами Азербайджана. В Азербайджане не понимают ни позы Шерон Стоун, ни позы Марии Захаровой, не шутки-активки возбужденных дипломатов…